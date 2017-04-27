Союз солдатских матерей РФ: На Донбассе погибли около 1,5 тыс. россиян

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Четверг, 27 апреля 2017, 16:37

Во время войны на Донбассе погибли минимум полторы тысячи российских военных.

Так считает руководитель Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова в материале "Их здесь нет". Военные потери России в Донбассе. Часть 1".

"В нашей организации знают, что погибших в Украине россиян много – полторы тысячи. Минимум. Знают, что в Украину продолжают отправлять россиян", - сказала она.

"Нас не очень волнуют цифры. И один погибший в такой ситуации – уже плохо.

Точных подсчетов по количеству погибших россиян в Украине нет. За историю комитета это уже 6-я война. И никогда никаких данных не было – мы можем только оценивать. Нет никакого способа выяснить сейчас количество погибших", - рассказала Мельникова.

Она рассказала, что в 2014 году в России создали спецподразделение, через который проходят документы российских военных на оформление страховок.

"Раньше были страховые документы. В случае с войной в Украине, поскольку все нелегально – "наши товарищи" придумали в конце 2014 года спецподразделение, через которое проходят документы российских военных на оформление страховок. Не через военкоматы – а через это спецподразделение. И все. Этот момент, когда военкомы знали, кто и где погиб, – тоже закрылся в начале 2015-го года. Поэтому сведений нет", - рассказала она.

"Я не верю никаким сайтам, которые публикуют какие-то фотки и цифры погибших в Украине россиян. Я представляю себе, что это чистое сочинение", - добавила она.

По мнению Мельниковой " единственные, кто могут назвать какие-то более-менее точные данные потерь – это военные врачи".

"Это ростовский госпиталь, волгоградский, новочеркасский", - сказала она.

"Мы считаем, что российские потери в Украине составляют не меньше половины от потерь украинской армии. Сколько за три года погибло украинцев? Где-то три тысячи (за офіційними даними Міноборони України – 2652 загиблих українських силовиків за 3 роки війни, – УП). Тогда полторы тысячи погибших с российской стороны – это минимум. И, значит, почти 5 тысяч раненных, а может быть, и больше", - добавила Мельникова.

В то же время она добавила, что "выяснить точно не представляется возможным".

"Все начнется потом, когда война закончится, когда уцелевшие будут требовать компенсаций. Семьи погибших тоже будут что-то требовать. Тогда будет понятно, что и как", - сказала она.

Темы: Донбасс АТО
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