Украина не будет прекращать поставки воды в ОРДЛО из гуманитарных соображений – министр

361 просмотр
0
Четверг, 27 апреля 2017, 20:59

Украина не будет прекращать поставки воды на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей из гуманитарных соображений.

Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

"С гуманитарной (точки зрения) ни в коем случае Украина не может на это пойти и не будет на это идти. Вообще-то весь этот период именно украинская сторона поддерживает функционирование этой системы (водоснабжения), которая обеспечивает наших граждан по обе стороны от линии (разграничения)", - сказал он в эфире "5 канала" в четверг, отвечая на вопрос о возможности прекращения водоснабжения неподконтрольных территорий.

Черныш отметил, что ранее на неподконтрольную территорию поступало около 90% воды водоснабжающего предприятия, сейчас эта доля уменьшилась до 70%.

При этом министр подчеркнул, что предприятие, которое заказывает у КП "Вода Донбасса" поставки на неподконтрольные территории, работает в украинском правовом поле.

Как известно, 26 апреля на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске стороны выразили готовность погасить задолженность и возобновить поставки воды на неконтролируемые территории Донбасса.

Интерфакс-Украина

Темы: Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
СБУ обвиняет дочь чиновника Януковича в финансировании "ДНР" 27 апреля 2017, 17:30
Союз солдатских матерей РФ: На Донбассе погибли около 1,5 тыс. россиян 27 апреля 2017, 16:37
СБУ разоблачила киевскую фирму, которая продавала "1С" в Луганск 27 апреля 2017, 16:26
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Институт нацпамяти останавливает легализацию польских памятников
ДТЭК хочет отказаться от антрацита - переходит на "газовый" уголь
У Ахметова признали, что "Роттердам+" работает
СБУ проводит обыски у председателя Киевского облсовета
Все новости
Электронная книга

Купить нельзя украсть

Сила документалистики

Как режиссер Остап Костюк учит преодолевать стереотипы в кино