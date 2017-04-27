Украина не будет прекращать поставки воды в ОРДЛО из гуманитарных соображений – министр

Украина не будет прекращать поставки воды на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей из гуманитарных соображений.

Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.



"С гуманитарной (точки зрения) ни в коем случае Украина не может на это пойти и не будет на это идти. Вообще-то весь этот период именно украинская сторона поддерживает функционирование этой системы (водоснабжения), которая обеспечивает наших граждан по обе стороны от линии (разграничения)", - сказал он в эфире "5 канала" в четверг, отвечая на вопрос о возможности прекращения водоснабжения неподконтрольных территорий.



Черныш отметил, что ранее на неподконтрольную территорию поступало около 90% воды водоснабжающего предприятия, сейчас эта доля уменьшилась до 70%.



При этом министр подчеркнул, что предприятие, которое заказывает у КП "Вода Донбасса" поставки на неподконтрольные территории, работает в украинском правовом поле.



Как известно, 26 апреля на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске стороны выразили готовность погасить задолженность и возобновить поставки воды на неконтролируемые территории Донбасса.

Интерфакс-Украина