Из-за взрывов в Балаклее 4 многоэтажки подлежат сносу

В результате взрывов боеприпасов на артиллерийских складах в Балаклее были разрушены и повреждены 392 объекта, 4 дома подлежат сносу.

Об этом сообщил глава Балаклейской РГА Степан Масельский, передает пресс-служба Харьковской ОГА.

"В многоквартирном жилом фонде повреждены 117 домов, из которых 4 подлежат сносу. В частном секторе наиболее повреждены 228 домов, 2 разрушены. Повреждены 14 объектов социальной сферы, из них 8 учебных заведений, 4 учреждения культуры, 1 учреждение здравоохранения и 1 учреждение спорта", - заявил он.

Как сообщил заместитель главы ХОГА Евгений Шахненко, на данный момент основные работы по замене окон и ремонту кровель в многоквартирных домах Балаклеи выполнены более, чем на 90%.

Интерфакс-Украина