"Укрзализныця" назначила еще 2 дополнительных поезда на праздники

"Укрзализныця" назначила на майские праздники еще два дополнительных поезда, которые будут курсировать из Киева в Одессу.

Об этом говорится на сайте компании.

"Еще два дополнительных поезда назначила Укрзализныця на майские праздники: №221/222 и №224/223 Киев - Одесса. Ожидается, что наиболее популярными во время этих праздников будут поезда, курсирующие к югу и западу страны", - отмечается в сообщении.

Поезд №221/222 будет курсировать из Киева и Одессы 3, 5 и 10 мая.

Поезд №223/224 Одесса - Киев будет отправляться из Киева и Одессы 29 апреля.

Всего уже были назначены 26 дополнительных поездов и дополнительные рейсы 6 графиковых поездов на праздники.