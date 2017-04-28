"Укрзализныця" назначила еще 2 дополнительных поезда на праздники
"Укрзализныця" назначила на майские праздники еще два дополнительных поезда, которые будут курсировать из Киева в Одессу.
Об этом говорится на сайте компании.
"Еще два дополнительных поезда назначила Укрзализныця на майские праздники: №221/222 и №224/223 Киев - Одесса. Ожидается, что наиболее популярными во время этих праздников будут поезда, курсирующие к югу и западу страны", - отмечается в сообщении.
Поезд №221/222 будет курсировать из Киева и Одессы 3, 5 и 10 мая.
Поезд №223/224 Одесса - Киев будет отправляться из Киева и Одессы 29 апреля.
Всего уже были назначены 26 дополнительных поездов и дополнительные рейсы 6 графиковых поездов на праздники.
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