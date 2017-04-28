МИД и Нафтогаз выплатили $10 млн на борьбу в судах с Россией

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Пятница, 28 апреля 2017, 14:09

Министерство иностранных дел Украины и НАК "Нафтогаз Украины" за прошедшие два года выплатили американской юридической компании Covington&Burling больше 10 млн долларов за консультации и юридическое сопровождение дел в международных судах в спорах с Россией.

Об этом пишет DT.UA.

МИД Украины начал сотрудничество с Covington&Burling еще в 2015 году. Тогда для защиты интересов Украины в споре с Россией относительно толкования и применения Соглашения между КМУ и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций (1998) госзакупки услуг компании составила 0,3 млн долларов. Затем было подписано еще одно соглашение, без уточнения дела.

"Согласно документам, которые есть у DT.UA, в 2015 по договору с МИД Covington&Burling оплатили выполненные работы 1 077 108 долл. США. В 2016 сумма выплат по договорам МИД составила 2 829 723 долл.", - говорится в статье.

В свою очередь, НАК "Нафтогаз Украины" в декабре прошлого года провел за переговорной процедурой закупки юридических услуг, связанных с защитой прав и интересов Украины по иску в Международный трибунал ООН по морскому праву. Победила Covington&Burling. Сумма договора составила 6,31 долларов, а срок его действия - до 31 декабря 2017 года.

"Таким образом, только приведенные здесь суммы, уплаченные одной компании, вовлеченной МИД и НАК "Нафтогаз" за предоставление подобных услуг, составляют за два года более 10 млн долл. Известно также, что в бюджете Украины на 2017 предусмотрено 152,2 млн грн (против 107,7 млн в 2016) на юридическое сопровождение решения споров с РФ, связанных с нарушением ее обязательств по международным договорам Украины", - заключает автор.

Как известно, 19 апреля Международный суд ООН (Гаага) решил, что "по крайней мере часть аргументов Украины подпадают под юрисдикцию prima facie суда" - и он имеет право на меры предосторожности.

Суд отказал во временных мерах против РФ по конвенции о запрете финансирования терроризма, мотивировав это тем, что Украина не доказала "умышленность перечислении средств" для боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР", воюющих на востоке Украины.

В то же время Международный суд ООН согласился на введение мер по иску о защите национальных меньшинств в Крыму - и обязал Россию воздержаться от ограничений в отношении крымских татар на представительство своих интересов, включая возобновлением деятельности Меджлиса и поновилениям образования на украинском языке.

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