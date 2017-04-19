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Суд ООН відмовив у тимчасових заходах проти РФ за конвенцією про терорризм

Середа, 19 квітня 2017, 16:29
Суд ООН відмовив у тимчасових заходах проти РФ за конвенцією про терорризм

Суд відмовив Україні у затвердженні тимчасових заходів проти РФ за конвенцією щодо заборони фінансування тероризму.

Про це повідомив на відкритих слуханнях у Гаазі голова Суду Ронні Абрахам, передає Європейська правда.

Він наголосив, що Суд виносить це рішення попри те, що суд визнав свою юрисдикцію у цій справі.

Також він наголосив, що Україна мала довести, що запитані тимчасові заходи мають зупинити заподіяння невідновлюваної шкоди, а також умисність дії держави-сторони конвенції.

На думку суду, ця вимога не була виконана.

"Україна не дотрималася тих стандартів доказової бази, щоб довести умисність перерахування коштів (для суб'єктів Л/ДНР)", - заявив, зокрема, він.

Водночас Міжнародний суд ООН погодився на запровадження запобіжних заходів за позовом "Україна проти РФ" для захисту національних меншин в Криму. 

Суддя підкреслив, що це не обмежує Україну у подальших діях щодо цього звинувачення. Він наголосив, що розгляд цієї справи продовжиться, оскільки на даному етапі не йдеться про непідсудність Росії Суду ООН, а йдеться лише про невиконання вимог для запровадження обмежень.

За процедурами Суду ООН, до розгляду справи по суті Україна подаватиме нові докази на підтвердження винуватості Росії.

Теми: ООНсудРосія
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