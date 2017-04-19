Суд ООН затвердив, що має право на запобіжні заходи за позовом "Україна проти РФ"

Міжнародний суд ООН виніс проміжне рішення у справі Україна проти Росії, визнавши, що має юрисдикцію prima facie для розгляду даної справи.

Про це повідомив на відкритих слуханнях у Гаазі голова Суду Ронні Абрахам, передає Європейська правда.

Визнання юрисдикції prima facie є необхідною умовою для затвердження тимчасових заходів проти Росії

"Суд вважає, що принаймні частина аргументів України підпадають під юрисдикцію prima facie суду", - заявив він, коментуючи звинувачення України за Конвенцією про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Стосовно Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації Україна мала виконати низку умов, зокрема, щодо попередніх досудових консультацій з РФ. Суд ООН визнав, що Україна виконала ці вимоги, "виходячи із наданих записів зустрічей (України та РФ)".

"Видається, що суперечку неможливо було вирішити за допомогою переговорів", - додав Ронні Абрахам.

"Це дозволяє говорити, що вимоги prima facie були виконані (також щодо другої конвенції)", - наголосив він.

Зрештою, Суд визнав, що Україна довела можливість накладення тимчасових заходів у суперечці "Україна проти Росії"

Однак вже після того суд оголосив, що Україна не надала необхідних доказів для затвердження запобіжних заходів за конвенцією про заборону фінансування тероризму і через це відмовився затверджувати запобіжні заходи за цією конвенцією.

Водночас, Cуд погодився з ключовими вимогами України за конвенцією щодо недискримінації та зобов'язав Росію відновити діяльність Меджлісу та припинити дискримінацію меншин.