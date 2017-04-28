Разработчик "Стахановца" заявляет, что СБУ их оболгала

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Пятница, 28 апреля 2017, 14:25
Facebook Nikita Rogozin

Разработчик российского программного продукта "Стахановец" опровергает, что с помощью его программ возможна передача данных за пределы компании-клиента.

Об этом говорится в заявлении за подписью исполнительного директора компании Никиты Рогозина, которое является реакцией на слова начальника аппарата Службы безопасности Украины Александра Ткачука.

Комментируя обыски в ЧАО "Укргавыдобування", инвесткомпании "Dragon Capital" и еще 6 компаниях, Ткачук 27 апреля заявил, что с помощью скрытых возможностей программы "Стахановец" российские спецслужбы могли собирать данные из компьютерных сетей украинских компаний, которые её используют.

Разработчик заявляет на это: "Комплекс "Стахановец" передает данные только на сервер компании-клиента, который системный администратор или другое уполномоченное лицо заказчика указывает в настройках комплекса при его установке. Любой системный администратор может легко в этом убедиться".

"Единственный пакет данных, отправляемый вовне – это запрос на подтверждении лицензионности ключа при его активации (происходит один раз). Размер этого пакета – до 80 байт. Даже это не обязательно, и предусмотрена оффлайн активация комплекса. Других передач данных за ИТ-периметр организации не осуществляется", – уточняет компания.

Она уверяет, что в комплексе "Стахановец" нет иных возможностей, кроме указанных в инструкции и на сайте компании.

"Установка комплекса может быть осуществлена только администратором сети компании и только пользователями с правами администратора на компьютеры, на которые устанавливается "Стахановец". После установки работа комплекса "Стахановец" может контролироваться с помощью стандартных инструментов по контролю и мониторингу трафика компании", – отмечает разработчик ПО.

"Мы работаем в сфере информационной безопасности более 8 лет. Нам доверяют 5000 клиентов по всему миру. Никаких утечек данных никогда не было", – уверяет компания.

"Практически всегда клиенты интересуются, насколько надежно в комплексе сохраняются данные, и не передаются ли они куда-то еще. Мы всякий раз демонстрируем, что данные остаются в рамках ИТ-периметра компании. Мы даже намеренно не предусмотрели процедуру автообновления комплекса, чтобы не вызывать лишних подозрений исходящими/входящими пакетами данных", – добавляет она.

Разработчик подчеркивает, что убедиться в безопасности можно, скачав комплекс с сайта и испытав его.

"Согласны на любой независимый аудит нашего продукта", – добавляет компания.

Она готова требовать опровержения обвинений СБУ в судебном порядке.

Никита Рогозин
Никита Рогозин
Fb Nikita Rogozin

В комментарии RNS Никита Рогозин сказал, что "Стахановец" закрыл небольшой офис в Киеве после обысков, которые СБУ провела еще осенью 2016 года.

В свою очередь, украинский изобретатель и предприниматель Михаил Яхимович заявляет, что "Стахановец" – это украинский стартап (свидетельство о регистрации авторских прав №36356 от 04.01.2011), который работает на мировом рынке. В странах СНГ его продавали с 2009 года, а с 2015 года в Украине и других странах для него используют бренд Mirobase.

По словам Яхимовича, программа автоматизирует мониторинг работы сотрудника, его время, доступ к конфиденциальной информации предприятия, угрозы и риски – и предоставляет отчеты.

Михаил Яхимович
Михаил Яхимович
mirobase

"В ноябре 2016 года на мой бизнес в Украине был совершен наезд со стороны СБУ – было открыто уголовное дело по статье 359 ч.2, проведены обыски у меня дома и в компаниях, занимающихся продажами программного обеспечения", – пишет дончанин.

"Я два раза ходил на Малоподвальную на беседы с представителями СБУ... Сотрудники СБУ изъяли у меня печать компании, документы и, фактически, парализовали деятельность компании. Я остался без бизнеса, и в ожидании чуда, оставив семью и детей в Киеве, уехал развивать бизнес в других странах. Все заботы оставил адвокатам", – добавляет Яхимович.

По мнению Яхимовича, проанализировав изъятые у него и его партнеров документы, СБУ решилось на обыски в "Dragon Capital" и "Укргазвыдобування", хотя утверждения службы голословны и безграмотны с точки зрения интернет-технологий.

Он подчеркивает: "Утечки нет и быть не может. Стахановец (или Mirobase) не отправляет информацию за пределы сети компании, вся информация собирается и хранится в защищенной и зашифрованной базе данных, причем производитель этой базы данных – компания Microsoft".

Напомним, СБУ утверждает, что разработчик "Стахановца" сотрудничает с Федеральной службой безопасности России. Программа якобы позволяет без ведома клиента получать и сохранять на российские серверы данные с компьютеров, в том числе, аудио- и видеоинформацию.

Алена Рощенко, УП, дополнено

Темы: Росcия технологии СБУ ФСБ шпионаж
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