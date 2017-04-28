РосСМИ заявляют, что Путин и Порошенко шутили по телефону, в АПУ опровергают

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Пятница, 28 апреля 2017, 21:43

Российское издание "Коммерсант" сообщает о том, что президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко продолжают общаться по телефону — и последний такой разговор состоялся в первой половине апреля.

Соотвествующая информация обнародована в пятницу вечером со ссылкой на источники газеты.

В то же время в Администрации президента Украины назвали ложью данные, опубликованные изданием.

"Единственный разговор в апреле состоялся 18 апреля в нормандской формате, о чем было сообщено в совместном пресс-релизе четырех пресс-служб", - заявили в АП в комментарии "Украинской правде".

По данным собеседника "Коммерсанта" в Москве, разговор якобы проходил в "уважительном корректном ключе", а главы государств периодически "переходили на шутливо-иронический тон".

"Президенты вынуждены были шутить, чтобы не разругаться и не наговорить друг другу резкостей",— пояснил источник.

По данным издания, разговор касался ситуации на Донбассе: "Ни к каким конкретным договоренностям прийти не удалось, и единственные вопросы, по которым собеседники сумели продвинуться, касались "некоторых гуманитарных аспектов".

В то же время источник "Коммерсанта", близкий к окружению Петра Порошенко, рассказал, что якобы речь шла об обмене пленными, о поставках на Донбасс продуктов питания, воды и электроэнергии, а также о выплате украинских пенсий жителям ОРДЛО.

"Петр Порошенко предупредил российского президента: если ДНР и ЛНР не уплатят долги за электроэнергию, поставки с украинской территории будут прекращены. Так в итоге и произошло", - говорится в публикации.

"Как и в случае с предыдущими телефонными разговорами господ Путина и Порошенко стороны не стали предавать огласке факт общения президентов, чтобы не давать противникам Петра Порошенко лишнего повода для обвинения его в "непатриотичном поведении" и общении с "лидером страны-агрессора", - сказано в материале.

Темы: Путин Порошенко
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