Могерини: ЕС готов продолжать переговоры о вступлении Турции

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Суббота, 29 апреля 2017, 10:31

Евросоюз готов продолжать переговоры о присоединении Турции, но только если турецкая сторона сама этого захочет и согласится выполнить необходимые ключевые критерии, особенно в сфере прав человека.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини после неформальной встречи глав МИД стран ЕС на Мальте.

"Процесс присоединения продолжается, он не остановлен и не завершен, но, как вы знаете, мы в настоящее время не работаем над открытием новых глав переговоров", - сказала Могерини, добавив, что ЕС уважает результаты турецкого референдума.

Она подчеркнула, что критерии для переговоров о вступлении в ЕС четкие, понятные и очень хорошо известны в Турции.

"Если Турция заинтересована в переговорах – как министр иностранных дел Чавушоглу рассказал нам сегодня, и как я понимаю, президент Турции выразил те же взгляды в последние часы – в Турции очень хорошо знают, что это означает, особенно в сфере прав человека, верховенства закона, демократии, основных свобод, включая свободу средств массовой информации, очевидно, смертной казни, и в отношении международного права и принципа добрососедства", - сказала Могерини.

Глава дипломатии ЕС отметила, что только от Турции зависит, хочет ли она продолжать быть страной-кандидатом на вступление в ЕС, "продолжать быть заинтересованной или незаинтересованной в том, чтобы присоединиться к нашей семье".

Могерини отметила, что на неформальной встрече на уровне министров не принималось никаких официальных решений или выводов, но была согласована общая позиция.

Ранее глава МИД Австрии Себастьян Курц заявил, что Турция пересекла "красную линию", проведя конституционный референдум, и переговоры о членстве страны в Евросоюзе необходимо прекратить.

Европейская правда

Темы: ЕС Турция
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