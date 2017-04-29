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Могеріні: ЄС готовий продовжувати переговори про вступ Туреччини

Субота, 29 квітня 2017, 10:31

Євросоюз готовий продовжувати переговори про приєднання Туреччини, але якщо турецька сторона сама цього захоче і погодиться виконати необхідні ключові критерії особливо в сфері прав людини.

Про це заявила високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні після неформальної зустрічі глав МЗС країн ЄС на Мальті.

"Процес приєднання триває, він не зупинений і не завершений, але, як ви знаєте, ми в даний час не працюємо над відкриттям нових глав переговорів", - сказала Могеріні, додавши, що ЄС поважає результати турецького рефендуму.

Вона наголосила, що критерії для переговорів про вступ до ЄС чіткі, зрозумілі і дуже добре відомі в Туреччині.

"Якщо Туреччина зацікавлена у переговорах – як міністр закордонних справ Чавушоглу розповів нам сьогодні, і як я розумію, президент Туреччини висловив ті ж погляди в останні години – в Туреччині дуже добре знають, що це означає, особливо в сфері прав людини, верховенства закону, демократії, основних свобод, включаючи свободу засобів масової інформації, очевидно, смертної кари, і стосовно міжнародного права і принципу добросусідства", - сказала Могеріні.

Глава дипломатії ЄС зазначила, що тільки від Туреччини залежить, чи хоче вона  продовжувати бути країною-кандидатом на вступ до ЄС, "продовжувати бути зацікавленою або незацікавленою у тому, щоб приєднатись до нашої сім'ї".

Могеріні зазначила, що на неформальній зустріч на рівні міністрів не приймати жодних офіційних рішень або висновків, але узгодили спільну позицію.

Раніше глава МЗС Австрії Себастьян Курц заявив, що Туреччина перетнула "червону лінію", провівши конституційний референдум, відтак переговори про членство країни в Євросоюзі необхідно припинити.

Європейська правда

Теми: ЄСТуреччина
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