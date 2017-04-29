Депутат Киевского облсовета от "Свободы" арестован за взяточничество

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Суббота, 29 апреля 2017, 11:38

Днепровский райсуд Киева принял решение об аресте депутата от "Свободы", председателя комиссии по вопросам экологии и природопользования Максима Запаскина.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"По ходатайству столичной прокуратуры Днепровский районный суд Киева на заседании 28 апреля избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования, водных ресурсов, ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и других чрезвычайных ситуаций Киевского облсовета, которого накануне прокуратура задержала на взятке в 10 тысяч долларов", - отметила она.

Вместе с тем суд определил в качестве альтернативы возможность внесения залога в размере 600 тыс. гривен.

"Учитывая то, что прокурор в судебном заседании настаивал на залоге в сумме 2,5 млн гривен, решение суда будет обжаловано в части размера денежного залога", - добавила Максимец.

Как известно, прокуратура задержала Запаскина на взятке в 10 тыс. долларов 27 апреля.

Депутат требовал указанную сумму от директора одного из предприятий Киевской области по согласованию возглавляемой им комиссией проекта решения о предоставлении предприятию разрешения на пользование недрами, а также за принятие мер по принятию этого решения на сессии облсовета.

Украинская правда 

Темы: взятка Киевская область Свобода суд
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