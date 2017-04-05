Минфин опубликовал полный текст меморандума между Украиной и МВФ

Министерство финансов Украины обнародовало полный текст Меморандума с Международным валютным фондом.

Документ на 34 страницах опубликован на сайте Минфина.

К тексту меморандума прилагается письмо директору-распорядителю МВФ Кристин Лагард от 2 марта 2017 года.

В нем Украина просит предоставить транш в сумме 734,05 миллиона "специальных прав заимствования" (платежное средство МВФ), но отложить или модифицировать 8 критериев для его получения, особенно – отложить начало пенсионной и земельной реформ на конец апреля и на конец мая 2017 года, чтобы было "больше времени для достижения социального консенсуса" по ним.

Memorandum IMF 02 04 2017 (PDF)

Memorandum IMF 02 04 2017 (Text)

Письмо подписано президентом Украины Петром Порошенком, премьер-минстром Владимиром Гройсманом, министром финансов Александром Данилюком и главой НБУ Валерией Гонтаревой.

Ранее сообщалось, что для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом Украине нужно повысить пенсионный возраст, сократить количество госслужащих и бюджетников, отменить "упрощенку" и открыть земельный рынок.

3 апреля Совет директоров Международного валютного фонда принял решение о выделении Украине четвертого транша в размере 1 млрд долларов.

Меморандум с МВФ, среди прочего, предполагает выпуск государством в 2017 году облигаций на 98 млрд грн для докапитализации банков и Фонда гарантирования вкладов физических лиц.