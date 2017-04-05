Минфин опубликовал полный текст меморандума между Украиной и МВФ

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Среда, 5 апреля 2017, 01:30

Министерство финансов Украины обнародовало полный текст Меморандума с Международным валютным фондом.

Документ на 34 страницах опубликован на сайте Минфина.

К тексту меморандума прилагается письмо директору-распорядителю МВФ Кристин Лагард от 2 марта 2017 года.

В нем Украина просит предоставить транш в сумме 734,05 миллиона "специальных прав заимствования" (платежное средство МВФ), но отложить или модифицировать 8 критериев для его получения, особенно – отложить начало пенсионной и земельной реформ на конец апреля и на конец мая 2017 года, чтобы было "больше времени для достижения социального консенсуса" по ним.

Письмо подписано президентом Украины Петром Порошенком, премьер-минстром Владимиром Гройсманом, министром финансов Александром Данилюком и главой НБУ Валерией Гонтаревой.

Ранее сообщалось, что для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом Украине нужно повысить пенсионный возраст, сократить количество госслужащих и бюджетников, отменить "упрощенку" и открыть земельный рынок.

3 апреля Совет директоров Международного валютного фонда принял решение о выделении Украине четвертого транша в размере 1 млрд долларов.

Меморандум с МВФ, среди прочего, предполагает выпуск государством в 2017 году облигаций на 98 млрд грн для докапитализации банков и Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Темы: МВФ кредит деньги
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