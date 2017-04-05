РФ стянула к границе с Украиной 18 тысяч военных – Минобороны

Россия сосредоточила у границы с Украиной около 18 тысяч военнослужащих и большое количество военной техники.

Об этом заявил первый заместитель министра обороны Иван Руснак в ходе заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО в Киеве 5 апреля, сообщает "Укринформ".

"На территории Российской Федерации в непосредственной близости к границе Украины на сегодня развернуты подразделения российских Вооруженных сил численностью более 18 000 военнослужащих, около 1 370 танков и боевых бронированных машин, около 300 артиллерийских систем и систем залпового огня, около 700 боевых самолетов и вертолетов, 24 боевых корабля", – рассказал он.

По словам первого заместителя министра обороны, Россия испытывает в Украине новые формы и способы ведения боевых действий, новейшие образцы вооружения и военной техники.

Руснак отметил, что до конца 2018 года Генеральный штаб Вооруженных сил России планирует полностью развернуть 20 и 8 армии в Воронежской и Ростовской областях.