РФ стянула к границе с Украиной 18 тысяч военных – Минобороны

9858 просмотров
0
Среда, 5 апреля 2017, 14:42

Россия сосредоточила у границы с Украиной около 18 тысяч военнослужащих и большое количество военной техники.

Об этом заявил первый заместитель министра обороны Иван Руснак в ходе заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО в Киеве 5 апреля, сообщает "Укринформ".

"На территории Российской Федерации в непосредственной близости к границе Украины на сегодня развернуты подразделения российских Вооруженных сил численностью более 18 000 военнослужащих, около 1 370 танков и боевых бронированных машин, около 300 артиллерийских систем и систем залпового огня, около 700 боевых самолетов и вертолетов, 24 боевых корабля", – рассказал он.

По словам первого заместителя министра обороны, Россия испытывает в Украине новые формы и способы ведения боевых действий, новейшие образцы вооружения и военной техники.

Руснак отметил, что до конца 2018 года Генеральный штаб Вооруженных сил России планирует полностью развернуть 20 и 8 армии в Воронежской и Ростовской областях.

Темы: Росcия армия Минобороны
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Путин предупредил: Теракты грозят всему СНГ 5 апреля 2017, 14:00
Российский режиссер Меньшов передал боевикам миллион 5 апреля 2017, 13:54
В Санкт-Петербурге изучают, как металлодетекторы пропустили бомбы 5 апреля 2017, 10:35
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Поступили средства от МВФ и ЕС – резервы выросли до 16,7 миллиарда
Украина обязалась ввести абонплату за газ до конца июля
Авдеевке дали воду, заработала фильтровальная станция – Жебривский
Bellingcat: Единственным найденным "Буком" на Донбассе остается российский
Все новости
Интервью

Как Ната Жижченко перестала и снова начала играть с оркестром

БЖ-Еда

10 заведений Киева, дружественных к родителям с детьми