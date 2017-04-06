В Полтаве произошли стычки на акции протеста против застройки, есть раненые

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Четверг, 6 апреля 2017, 00:58

В Полтаве возле арки по улице Соборности собралась акция протеста против застройки, которая впоследствии переросла в стычки. Есть пострадавшие и задержанные.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Митинг начался около 19:00. Сначала он насчитывал до 50 человек, затем количество митингующих возросло до более 300.

В полиции заявили, что сначала акция протеста проходила мирно, люди стояли с плакатами и словесно выражали недовольство. В один из моментов между представителями частной охранной фирмы и протестующими внезапно возникла драка.

В результате столкновения пострадали три человека. Один человек получил ножевое ранение, еще один - повреждения головы, вероятно, из-за удара деревянной палкой. Также травмирован патрульный полицейский, скорее всего, у него перелом носа.

Все трое пострадавших госпитализированы.

Также правоохранители задержали 8 наиболее активных участников митинга с обеих сторон, их личности устанавливаются.

"С целью недопущения эскалации конфликта, в ситуацию вмешались работники полиции. Они разделили конфликтующие стороны и продолжают нести службу на месте происшествия. Со сторонами конфликта проводились переговоры о прекращении радикальных действий, угрожающих жизни и здоровью окружающих граждан. На данный момент активного противостояния нет", - заявили в полиции.

 
 
 

Темы: Полтава полиция
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