Оккупанты в Крыму задержали украинское судно

11872 просмотра
0
Четверг, 6 апреля 2017, 09:30

Крымские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно "Рыбак Херсона".

Об этом, ссылаясь на пресс-службу так называемого крымского погрануправления ФСБ РФ, сообщает 6 апреля РИА Новости.

Оккупанты заявляют, что судно "нарушило госграницу и углубилось на территорию РФ" 4 апреля.

Судно шло под флагом Украины, порт приписки Ильичевск, судовладелец ООО "БАРА – Украина – Одесса".

Преследовал судно пограничный сторожевой корабль "Аметист", досмотровая группа которого высадилась на борт "Рыбака Херсона" для проведения контрольно-проверочных мероприятий.

"В результате опроса десяти членов команды и капитана (все являются гражданами Украины) установлено, что судно, осуществляя разведку водных биологических ресурсов в открытом море, углубилось на территорию нашей страны почти на 400 метров", — говорится в сообщении.

Россияне также сообщают, что капитан украинского сейнера привлечен к административной ответственности с наложением штрафа в размере 60 тысяч рублей.

Как известно, Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году.

Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции.

В марте 2017 года МИД Украины в очередной раз обратился к России с требованием выполнить резолюцию Генассамблеи ООН относительно территориальной целостности Украины, принятую 27 марта 2014 года.

Темы: Крым
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Суд в аннексированном Крыму отклонил апелляцию по делу Чийгоза 5 апреля 2017, 18:44
ГПУ просит заочное расследование против Поклонской, Аксенова и Ко 5 апреля 2017, 17:24
МИД проверяет, ездил ли так называемый мэр Ялты в Италию 5 апреля 2017, 16:45
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Оккупанты доставили 4 задержанных в Крыму в "центр противодействия екстримизму"
Россия наращивает военную мощь на двух направлениях – СНБО
Яценюк о Гройсмане: Это лучший премьер
В Симферополе задержали 60 человек, среди них журналист и правозащитник
Все новости
Карта

Где в Киеве можно пожарить шашлык

Какой у тебя счетчик?

Шпаргалка на случай, если абонплату за газ не отменят