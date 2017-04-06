Рада разрешила реорганизацию медучреждений в предприятия

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Четверг, 6 апреля 2017, 11:10

Верховная Рада разрешила реорганизовать учреждения здравоохранения в коммунальные и казенные некоммерческие предприятия.

За соответствующий законопроект №2309а-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования законодательства по вопросам здравоохранения" проголосовали 280 депутатов.

Согласно пояснительной записке документа, целью законопроекта "является комплексное реформирование системы здравоохранения Украины для создания сети государственных и коммунальных учреждений здравоохранения с достаточным уровнем самостоятельности для предоставления эффективного и своевременного медицинского обслуживания населения".

Законом устанавливается ряд стимулов, в том числе финансовых, для такой реорганизации учреждений здравоохранения, урегулируются особенности заключения трудовых контрактов с их руководителями и уточняются источники финансирования оказания медицинской помощи медучреждениями.

По словам главы комитета по вопросам охраны здоровья и соавтора законопроекта Ольги Богомолец, новая норма закона даст толчок для внедрения более эффективных форм хозяйствования в системе здравоохранения Украины.

"Закон предоставит учреждениям здравоохранения финансовую и управленческую автономию для обеспечения эффективного использования финансовых, материально-технических и кадровых ресурсов", - отметила она, представляя документ с трибуны парламента.

Богомолец отметила, что новый закон не заставляет медучреждения реорганизовываться, при желании они могут остаться на старой форме существования. Те же, которые решат стать предприятиями, получат льготные условия перехода на новую форму деятельности.

Также законопроект, над которым работали два года, поддержало Министерство здравоохранения. Об этом сказал, взяв слово в Раде, заместитель министра Роман Илык.

В проект закона перед голосованием внесли две поправки, которые предусматривают создание при учреждениях здравоохранения общественных советов и закрепляют за Кабинетом министров право утверждения перечня услуг таких учреждений.

По поводу новой нормы закона также высказалась заместитель председателя комитета по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко. Она отметила, что этот закон является фундаментальным и меняет принципы финансирования здравоохранения в Украине. Сысоенко обратила внимание, что законопроект запрещает приватизацию медучреждений.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Верховная Рада медицина здоровье законодательство
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