Склады в Балаклее могли поджечь с беспилотника, записи камер изъяли

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Четверг, 6 апреля 2017, 11:36

Диверсию на складах арсенала в Балаклее в ночь на 23 марта могли совершить гражданские лица с помощью беспилотного летательного аппарата.

Об этом говорится в части постановления Киевского райсуда Харькова от 28 марта 2017 года по поводу рассмотрения ходатайства следователя по особо важным делам управления СБУ в Харьковской области, передает "Укринформ".

Следователь просил наложить арест на сервер воинской части А 1352 в Балаклее и видеорегистратор в/ч для расследования диверсии на арсенале.

"Согласно ходатайству, около 02:40 23 марта диверсию совершили пока неустановленные гражданские лица с помощью беспилотного летательного аппарата, вследствие чего на технической территории арсенала произошла детонация ракет ЗМ 9-ЗРК "Бук-М1" и снарядов 152 мм", – говорится в постановлении.

Суд удовлетворил ходатайство следователя СБУ и наложил арест на два компьютерных блока воинской части А 1352.

Как указано в тексте, 25 марта следователь направил в адрес воинской части запрос, чтобы получить носителей информации – записи с установленных в части видеокамер.

В тот же день военные предоставили два компьютерных блока (сервер и видеорегистратор) из помещения дежурной службы, которые имеют доказательное значение, включая записи с видеокамер.

Представитель воинской части А 1352 на судебное заседание не явился, подал в суд заявление, которым просил рассматривать ходатайство следователя без него.

Как известно, под утро 23 марта в городе Балаклея Харьковской области вспыхнули склады военного арсенала и произошла детонация снарядов.

Тогда с прилегающих территорий эвакуировали 36 тысяч жителей. Тушили пожар несколько дней, а с его последствиями разбираются до сих пор.

По данным министра обороны Степана Полторака, после пожара на базе хранения в Балаклее осталось чуть больше 30% боеприпасов, которые там хранились.

Темы: оружие Харьковская область СБУ суд армия
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