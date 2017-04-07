США нанесли ракетный удар по авиабазе Асада в Сирии

7603 просмотра
0
Пятница, 7 апреля 2017, 04:50

Вооруженные силы США віпустили 50 крылатых ракет "Томагавк" по сирийским правительственным целям в ответ на химическую атаку в провинции Идлиб, жертвой которой стали десятки человек.

Об этом сообщает Reuters.

Удар был нанесен крылатыми ракетами "Томагавк" с американского корабля в Средиземном море по авиабазе правительственных войск вблизи города Хомс в Сирии, с которой была произведена химатака.

 

Ракетный удар стал первым прямым военным действием США против режима Асада в стране, в которой уже 6 лет продолжается гражданская война. Ранее США наносили удары в Сирии только в рамках борьбе против террористичекой организации ИГИЛ.

Выступая перед журналистами, Трамп сообщил, что отдавал приказ нанести "целевой военный удар" по аэродрому, с которого была применена химическое оружие. Он назвал этот удар жизненно важным для интересов национальной безопасности США, сообщает  the guardian.

Он также заявил, что призвал все цивилизованные нации прекратить кровавую бойню в Сирии.

Сирийское государственное телевидение назвало удар "актом агрессии".

Как сообщалось, ранее Трамп заявил, что его отношение касательно Сирии и президента этой страны Башара Асада изменились "очень сильно" после того, как была совершена химическая атака в провинции Идлиб.

Позже стало известно, что он не исключает возможность военных действий в Сирии в ответ на химическую атаку.

Темы: Сирия США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
У Асада заявили, что удар США обслуживает интересы ИГИЛ 7 апреля 2017, 06:30
Пентагон предупредил Россию об ударе по Сирии 7 апреля 2017, 05:54
Король Иордании считает, что Крым может быть предметом торга по Сирии 7 апреля 2017, 04:00
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
США нанесли ракетный удар по авиабазе Асада в Сирии
Король Иордании считает, что Крым может быть предметом торга по Сирии
СБУ разоблачила незаконное вмешательство в работу сетей ГМС
Экс-беркутовца, подозреваемого в убийстве, отпустили из-под стражи
Все новости
"Карточка ученика"

Проезд, столовая и е-дневник: что дает школьникам "Карточка ученика"

Технологии

На Лукьяновке будут создавать Инновационный парк для стартаперов