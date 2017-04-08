В Молдове рассказали, что заказчик убийства Плахотнюка - в России

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Суббота, 8 апреля 2017, 16:47

Один из заказчиков предотвращенного убийства молдавского олигарха Владимира Плахотнюка находится в Москве и является авторитетом преступного мира как в Молдавии, так и в России.

Об этом сообщил в субботу на пресс-конференции в Генеральном Инспекторате полиции Молдавии глава Национальной инспекции по расследованию Ион Якимов, передает "Интерфакс".

По его словам, установлены заказчики убийства.

"Они являются гражданами Молдавии. Один из них находится в столице Российской Федерации, являясь авторитетом преступного мира как в Молдавии, так и в России", - заявил Якимов.

"Нападение должно было быть совершено в помещении Global Business Center (офис Влада Плахотнюка - ИФ) со стрельбой и применением гранат. Установлено, что подготовка к убийству заняла много времени, в течение которого подозреваемые были проинформированы о времени прибытия цели в офис, а также о времени отъезда. Подозреваемые подготовили легковой автомобиль с литовскими номерами, на котором они должны были выехать после совершения убийства за границу. За убийство должна была быть выплачена сумма в размере 200 000 долларов, половина из которых была уже получена исполнителями", - сказал Якимов.

В свою очередь, прокурор Виталий Бусуйок сообщил, что в Молдавии и в Украине по подозрению в подготовке покушения на Плахотнюка задержано 17 человек.

"В Кишиневе задержано восемь человек, в том числе шесть граждан Молдовы и двое граждан Украины. Еще девять человек задержано в Киеве. Все они подозреваются в причастности к преступной группировке, которая планировала заказное убийство председателя Демократической партии Молдавии Влада Плахотнюка", - сказал Бусуйок.

По его словам, большинство подозреваемых имеют судимости за совершение тяжких преступлений, в том числе преднамеренных убийств.

Подозреваемым в подготовке заказного убийства грозит до 20 лет тюрьмы.

Как сообщалось, 7 апреля начальник Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил, что правоохранители Молдовы и Украины провели совместную спецоперацию и задержали исполнителей и заказчиков покушения на молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.

Темы: Молдова Росcия
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