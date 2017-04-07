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У Києві і Кишиневі затримали банду, що планувала вбити олігарха Плахотнюка

П'ятниця, 7 квітня 2017, 19:01

Правоохоронці Молдови і України провели спільну спецоперацію і затримали виконавців і замовників замаху на молдавського олігарха Володимира Плахотнюка.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав начальник Нацполіції України Сергій Князєв.  

"Завершили спільну міждержавну спецоперацію правоохоронців України та Молдови, які запобігли замовному вбивству одного з колишніх молдовських високопосадовців. Затримання усіх учасників злочинної групи і організаторів замаху на колишнього першого віце-спікера Парламенту Молдови, а нині – відомого бізнесмена, відбулося синхронно у Києві та Кишиневі", - повідомив він.

"В українській столиці затримали організаторів і співвиконавців у підготовці злочину. В Кишиневі – поліція затримала безпосередніх виконавців, у яких вилучили гроші та зброю", - написав Князєв.

В поліції Українській правді підтвердили, що йдеться про олігарха Володимира Плахотнюка, якого рік тому висували на посаду прем'єр-міністра Молдови.

Раніше кандидатура Володимира Плахотнюка викликала протести в молдовському суспільстві, які були спрямовані проти корупції, а організатори стверджували, що Плахотнюк контролює політичний клас Молдови і є головним олігархом країни.

Українська правда

Теми: Київполіція
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