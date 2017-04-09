Супрун: В Украину доставили партию лекарств для онкобольных детей на 60 млн

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Воскресенье, 9 апреля 2017, 17:41

В Украину доставили первую партию лекарств на направлением детской онкологии на 60 млн гривен.

Об этом 9 апреля сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, доставленные препараты - 15% от общего объема лекарств для онкобольных детей.

"Эта поставка - первая из целой цепочки, такие препараты будут прибывать в Украину, большинство из них привезут уже в течение лета", - отметила и.о. главы МОЗ. 

Также Супрун заявила, что это - "самая действенная антикоррупционная реформа в здравоохранении".

"Нам удалось значительно расширить географию участников, закупить более 60% необходимых лекарств напрямую у производителей", - отметила она.

 

Темы: Минздрав здоровье
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