Тиллерсон отменил встречу с Путиным во время визита в РФ - СМИ

Из расписания госсекретаря США на время визита в Россию исчезла встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на журналиста Стива Хермана.

"There was never a Putin meeting on any schedule" for Secretary Tillerson, @StateDept official tells @VOANews. (But Apr. 5 notice had it) pic.twitter.com/SkmBwVFEVW