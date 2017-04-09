Тиллерсон отменил встречу с Путиным во время визита в РФ - СМИ

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Воскресенье, 9 апреля 2017, 20:39

Из расписания госсекретаря США на время визита в Россию исчезла встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на журналиста Стива Хермана.

"Там (в графике встреч Тиллерсона в РФ) никогда не было пункта о встрече с Путиным", - заявил чиновник в Госдепартаменте. Но 5 апреля он был ", - заявил Херман.

 

Госсекретарь США планирует визит в Москву 12 апреля, где попытается убедить Россию пересмотреть политику поддержки правительства президента Сирии Башара Асада.

Отмечается, что Госдепартамент не ответил на вопрос "Голоса Америки" по поводу возможных изменений или отмены визита Тиллерсона в Москву из-за военных ударов в Сирии, однако в воскресенье встреча Тиллерсона с президентом России исчезла из графика госсекретаря.

Как известно, ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон отменил свой визит в Москву, запланированный на 10 апреля из-за событий в Сирии, отметив, что это "кардинальным образом изменило ситуацию".

В ночь на 7 апреля американские эсминцы USS Porter и USS Ross выпустили 59 ракет по аэродрому сирийских правительственных сил Шайрат в ответ на химическую атаку сил Башара Асада с применением химического оружия, которая привела к гибели гражданского населения.

Россия назвала ракетную атаку "актом агрессии" и заявила, что приостанавливает действие заключенного Меморандума с США о предотвращении инцидентов и обеспечения безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.

Темы: Путин США Сирия
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