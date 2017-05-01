В Одессе возле Куликова поля нашли рюкзак со взрывчаткой

3316 просмотров
0
Понедельник, 1 мая 2017, 10:21

В Одессе на Привокзальной площади, в районе Куликова поля полиция обнаружила рюкзак со взрывчаткой.

 
Все фото полиции Одесской области

Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области, полицейские обнаружили рюкзак во время патрулирования территории города.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники.

 

В рюкзаке были обнаружены гранаты "Ф-1", "РГМ", "РДГ-2 Б", имитационный патрон, электродетонатор, запалы времен Второй мировой войны, аккумуляторная батарея и тротиловая шашка ТШ-400.

 

Обнаруженные боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу. Все обстоятельства устанавливаются.

В пресс-службе напомнили, что полиция Одессы работает в усиленном режиме. На улицах города работают более 2 тысяч правоохранителей.

Как уточнил в комментарии "Украинской правде" спикер Нацполиции Ярослав Тракало, черный рюкзак со взрывчаткой был обнаружен около 1 часа ночи на территории автостоянки.

Украинская правда

Темы: Одесса полиция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Одессе подрались за пляж, который готовили под застройку: 10 задержанных 30 апреля 2017, 17:56
СБУ не пустила в Украину россиянина, который планировал провокации в Одессе 30 апреля 2017, 10:29
Правоохранители в Одессе начали работать в усиленном режиме 30 апреля 2017, 04:42
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Житель Марьинки получил ранения и сотрясение мозга от обстрела боевиков
В Одессе возле Куликова поля нашли рюкзак со взрывчаткой
АТО: 54 обстрела, семь бойцов ВСУ ранены, один погиб
В Англии вероятно задержаны семь украинцев
Все новости
Украина-Польша

105 нелегальных польских памятников в Украине, легализацию которых сорвал инцидент в Грушовичах

Фото, видео

День Джамалы: снимки и видео со свадьбы певицы