В Австрии говорят, что задержанный австриец воевал на Донбассе на стороне ВСУ

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Понедельник, 1 мая 2017, 10:50

25-летний гражданин Австрии, которого задержали на польско-украинской границе вблизи Дорогуска, по данным австрийских правоохранителей, воевал на Донбассе на украинской стороне.

Об этом вечером в воскресенье в комментарии австрийскому информагентству APA заявил представитель прокуратуры города Винер-Нойштадт Эрих Габицль, сообщает "Немецкая волна".

Прокуратура Винер-Нойштадта подозревает задержанного в убийствах противников украинских военных на Донбассе - "вражеских солдат, которые сдались", а также гражданских. Габицль уточнил, что преступления могли быть совершены во время боевых действий за Донецкий аэропорт.

В министерстве внутренних дел Австрии APA подтвердили, что задержанного подозревают в "военных преступлениях против людей".

Ранее информагентство AFP со ссылкой на польских пограничников распространило информацию о том, что задержанный австриец якобы воевал на Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов.

В то же время, представитель австрийской прокуратуры отметил, что задержанный участвовал в боевых действиях "на украинской стороне".

По его словам, против задержанного мужчины продолжается еще одно расследование в связи с возможным нарушением закона о наркотических веществах, однако ордер на арест был выдан именно по подозрению в совершении военных преступлений.

Как сообщает информагентство Reuters со ссылкой на представителя польской пограничной службы, лейтенанта Дариуша Синицкого, австрийца задержали вечером в пятницу, 28 апреля, на пограничном пункте пропуска при попытке попасть из Польши в Украину. Задержанный ожидает осуществления юридических процедур, которые сделают возможной его экстрадицию в Австрию.

Темы: Австрия Польша
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