В ЕП призвали Меркель на встрече с Путиным занять твердую позицию по Украине

Вице-президент Европарламента Александр Граф Ламбсдорфф призвал канцлера Германии Ангелу Меркель во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным 2 мая занять твердую и последовательную позицию по урегулированию конфликта в Украине.

Об этом Ламбсдорфф заявил в интервью агентству AFP, передает "Немецкая волна".

"С Россией нужно разговаривать уверенно с позиции силы, но одновременно в духе партнерства. Поэтому столь важно большое европейское единство для сохранения санкций", - отметил вице-президент Европарламента.

По его словам, Россия должна осознавать, что она должна выполнить свои обязательства по урегулированию конфликта на Донбассе. Пока она этого не сделает, о смягчении санкций не может быть и речи.

Впрочем, считает вице-президент Европарламента, необходимо стремиться к партнерским отношениям с Москвой.

"Рука должна быть протянутой, но при этом нужно крепко опираться на европейский мирный порядок и международное право", - подчеркнул Ламбсдорфф.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель встретится с президентом России Владимиром Путиным в Сочи во вторник, 2 мая. Цель встречи - подготовка к предстоящему саммиту G20 в июле, а также обсуждение конфликтов в Сирии и Украины.

Европейская правда