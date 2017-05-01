Боевики бьют по Марьинке, ранены двое гражданских

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Понедельник, 1 мая 2017, 21:06

Боевики обстреливают частный сектор Марьинки, ранены два местных жителя.

Об этом вечером 1 мая сообщил глава облуправления Нацполиции Донетчины Вячеслав Аброськин.

"Сегодня вечером боевики массированно обстреливают частный сектор Марьинки, где продолжают жить мирные жители. В результате обстрела в районе ул.Полиграфической получили ранения двое местных жителей, 1952 и 1973 года рождения", - сообщил Аброськин.

Он добавил, что информация о пострадавших уточняется.

Как заявили в СЦКК, во время обстрелов по Марьинке боевики применили 82-миллиметровые минометы, использовав 6 мин.

Раненых гражданских с диагнозами "осколочные ранения" доставили в Кураховскую горбольницу. 

"Украинская сторона осуждает действия НВФ ОРДО по применению запрещенного вооружения по населенным пунктам, что ставит под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения", - заявили в СЦКК.

Как известно, ранее в штабе АТО сообщили, что 1 мая боевики 25 раз открывал огонь по силам АТО, 5 военнослужащих ВСУ получили ранения.

Украинская правда 

Темы: АТО Донбасс жертвы
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IP: 35.185.147.---kengoru01.05.2017 22:27
Далі про *БОЙОВИКІВ*а щоб вам ця назва вилізла боком.Кацапські найманці прислані карликом з кремля мордують населення яке хоче мирно жити.Прийде час коли ці виродки стануть перед судом.
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