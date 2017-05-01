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У перший день травня 5 військових ЗСУ отримали поранення - АТО

Понеділок, 1 травня 2017, 19:28

Протягом понеділка підрозділи російсько-окупаційних військ 25 разів відкривав вогонь по силах АТО,  5 військовослужбовців ЗСУ отримали поранення.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00 1 травня. 

За даними штабу, в окремих випадках сили АТО відкривали вогонь у відповідь. 

На Приморському напрямку по позиціях поблизу Повлополя бойовики били зі 120-міліметрових мінометів, гранатометів, кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї, біля Мар’їнки - з мінометів калібру 82-мм. 

Також обстріли велися по силах АТО біля Красногорівки, н.п. Гнутове, Талаківка, Широкине та Водяне. 

На Донецькому напрямку з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів та стрілецької зброї обстріляно позиції сил АТО біля Луганського, з озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів - біля Верхньоторецького, стріляли по опорних пунктах біля Новгородського, Авдіївки, Зайцевого та шахти "Бутівка".

На Луганському напрямку бойовики вели вогонь біля Новозванівки.

Теми: АТОДонбас
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