Крымского татарина Изетова после обыска увезли оккупанты

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Четверг, 11 мая 2017, 09:16

У крымского татарина Ризы Изетова в аннексированном Крыму снова провели обыск.

Как сообщил журналист Антон Наумлюк, обыск длился с 6:15 и до 9 утра четверга, 11 мая.

"Ризу увезли, адвокат едет за ним", – написал он в Facebook.

Все это произошло в селе Строгоновка на восточной окраине Симферопольского района.

Изетова привезли в Центр по противодействию экстремизму МВД РФ.

С ним адвокат Эдем Семедляев.

"По информации соседей, обыск начался в начале седьмого утра. Ризу после обыска вывели не в наручниках, посадили в автомобиль и увезли. Сразу же сняли оцепление, перекрывали все подъезды к дому", – написал Наумлюк.

"В доме вещи не разбросаны. На столе два старых, очевидно неработающих, телефона. Книги вынуты из шкафа и аккуратно сложены стопками. Компьютерный стол пустой. Больше следов обыска нет", – добавил он.

Адвокат Эмиль Курбединов отметил, что репрессии против крымскотатарских гражданских активистов, крымских мусульман, представителей коренного народа Крыма продолжаются.

"Он (Изетов – ред.) просто не боится говорить то, что думает, рассказывать о нарушении прав, имеет принципиальную политическую позицию и приходит к соседу, соотечественнику когда у него беда! Риза Изетов недавно уже отсидел админарест за мирное собрание!", – написал он.

"Сегодня же в 14 часов очередное заседание по обвинению Редвана Сулейманова ("дело диверсантов") в ж/д суде. И в это же время, в 14 часов, – рассмотрение апелляционных жалоб на продление ареста Энверу Мамутову в Верховном суде (Бахчисарайское дело Хизб-ут Тахрир)", – добавил Курбединов.

Как известно, российские оккупационные власти преследуют крымских татар и других патриотов Украины, оставшихся в Крыму после аннексии.

Алена Рощенко, УП, дополнено

Темы: Крым крымские татары аннексия
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