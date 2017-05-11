Кримського татарина Ізетова після обшуку забрали окупанти

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Четвер, 11 травня 2017, 09:16

У кримського татарина Різи Ізетова в анексованому Криму знову провели обшук.

Як повідомив журналіст Антон Наумлюк, обшук тривав із 6:15 до 9 ранку четверга, 11 травня.

"Різу повезли, адвокат їде за ним", – написав він у Facebook.


Усе це сталося в селі Строгоновка на східній околиці Сімферопольського району.

Ізетова привезли до Центру з протидії екстремізму МВС РФ.

Із ним адвокат Едем Семедляєв.

"За інформацією сусідів, обшук почався на початку 7-ї ранку. Різу після обшуку вивели не в наручниках, посадили в автомобіль і повезли. Одразу ж зняли оточення, перекривали всі під'їзди до будинку", – написав Наумлюк.

"У будинку речі не розкидано. На столі два старі, очевидно неробочих, телефони. Книги вийнято з шафи й акуратно складено стопками. Комп'ютерний стіл порожній. Більше слідів обшуку немає", – додав він.

Адвокат Еміль Курбедінов зазначив, що репресії проти кримськотатарських громадських активістів, кримських мусульман і представників корінного народу Криму тривають.

"Він (Ізетов – ред.) просто не боїться говорити те, що думає, розповідати про порушення прав, має принципову політичну позицію й приходить до сусіда, співвітчизника, коли в нього біда! Різа Ізетов нещодавно вже відсидів адмінарешт за мирні збори!", – написав він.

"Сьогодні ж о 14 годині чергове засідання за звинуваченням Редвана Сулейманова ("справа диверсантів") у ж/д суді. І в цей ж час, о 14 годині, – розгляд апеляційних скарг на продовження арешту Енверу Мамутову у Верховному суді (Бахчисарайська справа Хізб-ут Тахрір)", – додав Курбедінов.

Як відомо, російська окупаційна влади переслідує кримських татар та інших патріотів України, які залишилися в Криму після анексії.

Олена Рощенко, УП, доповнено

Теми: Крим кримські татари анексія
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