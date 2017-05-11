Турчинов: На учениях "Запад 2017" РФ отработает нападение на Литву и Польшу

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Четверг, 11 мая 2017, 11:54

На масштабных военных учениях России и Беларуси "Запад 2017" будут отрабатываться наступательные операции в европейском направлении.

Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.

"В замысле учений также предполагается отработка создания калининградского коридора, что в реальности невозможно без агрессии против Литвы и Польши", - заявил он.

В СНБО отмечают, что цель российских учений - проверка готовности войск к проведению широкомасштабных операций при жестких ограничениях времени на их подготовку.

С 2015 года Россия начала создание на своей западной границе трех новых дивизий - по 10 тыс. солдат в каждой. Однако реальные цифры, говорят источники издания, будут в разы больше. Бывший верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Филипп Бридлав считает, что Россия лжет и в военных маневрах будут задействованы около 100 тысяч солдат.

По данным собеседников LIGA.net, создаваемая на западной границе группировка войск РФ будет полностью развернута и готова к вторжению в соседние страны к 2020 году. Судя по составу войсковых объединений и создаваемой инфраструктуре, глубина вторжения - в пределах 500 км.

Сообщается, что помимо стран Балтии, может быть несколько направлений удара в сторону Украины: черниговское, харьковско-сумское и донецкое. Удар из Крыма тоже вероятен. Цель военного наступления - не оккупация, а разгром основных сил ВСУ и принуждение Украины к капитуляции, то есть к миру на условиях агрессора.

Также, по словам Турчинова, Россия стремится восстановить свои границы в рамках бывшего Советского Союза и для этого применяет по отношению к соседям технологию втягивания и "жесткого подвязывания к орбите своих интересов".

"Тут и влияние на выборы, на кадровые назначения, финансовый или энергетический (газовый, нефтяной) допинг, размещение военных баз, создание военного квазисоюза (ОДКБ - Организация договора о коллективной безопасности, куда входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизстан и Таджикистан – ред.). Ну, а в случае выхода этих государств за расставленные для них флажки в ход пойдет схема замены руководства, а в случае невозможности этого – банальная военная сила", - рассказывает секретарь СНБО.

Как сообщалось, совместные российско-белорусские учения "Запад-2017" пройдут осенью и, как считает председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, могут быть использованы для прямой агрессии или диверсионных действий против Украины.

Темы: Турчинов Европа Литва Польша Росcия
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