Конгресс США допустил выделение финансовой помощи Украине в 2018 году

Председатель Комитета национальной безопасности Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что США намерены предусмотреть в своем бюджете на 2018 год выделение помощи Украине.

Об этом он заявил 11 мая в Киеве в ходе встречи делегации членов Конгресса США с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

"То, что происходит в Украине, влияет на весь мир. Если мы не остановим Путина и российскую агрессию здесь, то она распространится повсюду", - отметил Маккол.

Он добавил, что США поддерживают Украину с самого начала агрессии России и готовы продолжать поддержку.

"Мы будем рассматривать выделение бюджетных ассигнований этого региона в 2018 году", - сказал Маккол.

Радио Свобода