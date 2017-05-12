Конгресс США допустил выделение финансовой помощи Украине в 2018 году
Пятница, 12 мая 2017, 06:01
Председатель Комитета национальной безопасности Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что США намерены предусмотреть в своем бюджете на 2018 год выделение помощи Украине.
Об этом он заявил 11 мая в Киеве в ходе встречи делегации членов Конгресса США с премьер-министром Владимиром Гройсманом.
"То, что происходит в Украине, влияет на весь мир. Если мы не остановим Путина и российскую агрессию здесь, то она распространится повсюду", - отметил Маккол.
Он добавил, что США поддерживают Украину с самого начала агрессии России и готовы продолжать поддержку.
"Мы будем рассматривать выделение бюджетных ассигнований этого региона в 2018 году", - сказал Маккол.