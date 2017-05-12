В США генпрокуроры требуют назначить советника для расследования вмешательства РФ

Генеральные прокуроры 20 американских штатов подписали письмо заместителю генпрокурора США Роду Розенстайну с требованием назначить независимого специального советника для расследования о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на газету "Хилл".

"Мы призываем вас немедленно назначить специального советника", - говорится в письме.

"Жители наших штатов и американский народ заслуживают основательного расследования, которое прояснит степень вмешательства России, сговор представителей предвыборной команды Трампа и любых попыток сокрытия", - отмечается в письме.

Письмо подписали генеральные прокуроры штатов Калифорния, Коннектикут, Айова, Гавайи, Нью-Мексико, Мэн, Иллинойс, Мэриленд, Орегон, Нью-Йорк и других.

Ранее республиканец Джон Маккейн заявил, что Конгресс должен создать специальный комитет для расследования вмешательства России в выборы в США в 2016 году после увольнения директора ФБР Джеймса Коми.