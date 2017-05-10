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Маккейн призвал создать комитет по расследованию вмешательства РФ

Среда, 10 мая 2017, 05:28

Республиканец Джон Маккейн заявил, что Конгресс должен создать специальный комитет для расследования вмешательства России в выборы в США в 2016 году после увольнения директора ФБР Джеймса Коми.

Об этом сообщает The New York Times.

По словам Маккейна он уже давно выступает за создание такого комитета, а решение президента Дональда Трампа уволить Коми "только подтверждает необходимость и актуальность такого комитета".

Он также заявил, что разочарован решением Трампа и назвал Коми "честным человеком, который руководил ФБР в чрезвычайных обстоятельствах".

Республиканский сенатор Боб Коркер заявил, что увольнение Коми "вызовет вопросы". По его словам, "важно, чтобы проводимые расследования были свободны от политического вмешательства до их завершения".

Он сказал, что Трамп должен назначить уважаемого человека на место Коми.

10 мая президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми.

Темы: СШАРосcия
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