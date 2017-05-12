У США генпрокурори вимагають призначити радника для розслідування втручання РФ

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П'ятниця, 12 травня 2017, 07:41

Генеральні прокурори 20 американських штатів підписали лист заступнику генпрокурора США Роду Розенстайну з вимогою призначити незалежного спеціального радника для розслідування щодо втручання Росії в американські вибори 2016 року.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на газету "Хілл".

"Ми закликаємо вас негайно призначити спеціального радника", - йдеться в листі.

"Жителі наших штатів і американський народ заслуговують ґрунтовного розслідування, яке прояснить ступінь втручання Росії, змову представників передвиборчої команди Трампа і будь-яких спроб приховування", - наголошується в листі.

Лист підписали генеральні прокурори штатів Каліфорнія, Коннектикут, Айова, Гаваї, Нью-Мексико, Мен, Іллінойс, Меріленд, Орегон, Нью-Йорк і інших.

Раніше республіканець Джон Маккейн заявив, що Конгрес повинен створити спеціальний комітет для розслідування втручання Росії у вибори в США в 2016 році після звільнення директора ФБР Джеймса Комі.

Теми: США
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