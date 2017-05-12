События 9 мая в Днипре: о подозрении сообщено 5 людям

Пяти лицам сообщено о подозрении в преступлениях, совершенных во время проведения праздничных мероприятий 9 мая в городе Днипро.



Об этом сообщила 12 мая пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.



Правоохранители отмечают, что в рамках уголовного производства, начатого по событиям в Днипре во время проведения праздничных мероприятий 9 мая 2017 года, правоохранительные органы были задержаны семь человек, причастных к организации и совершению массовых беспорядков.



Сейчас пяти из них сообщено о подозрении в совершении хулиганских действий, массовых беспорядков и причинении телесных повреждений (ч. 1 ст. 294, ст. 293 и ч. 2 ст. 350 УК Украины), также подготовлено сообщение о подозрении еще относительно трех человек.



Одному из подозреваемых 11 мая суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Относительно других задержанных вопрос об избрании меры пресечения суд должен решить в пятницу.



С одним лицом заключили соглашение о признании виновности, поскольку он дал важную информацию и полностью сотрудничает со следствием, отмечает прокуратура.



В уголовном производстве признаны потерпевшими 10 человек, допрошено большое количество свидетелей, проведено около 20 обысков, 19 опознаний лиц, следственным путем устанавливаются источники финансирования и организаторы преступления.

Как известно, 9 мая в городе Днипро произошла массовая потасовка, было травмировано 14 человек, а по подозрению в причастности к столкновениям задержаны 15 человек.

По данным СМИ, стычку с АТОшниками начали неизвестные парни спортивного телосложения, которые перед этим охраняли агитационные палатки "Оппозиционного блока" и имели оранжевые отметки на груди, а полиция оттеснила ветеранов.

Руководитель главного управления полиции Днепропетровской области назначил служебное расследование действий полиции во время массовых мероприятий ко Дню победы над нацизмом.

Позже министр внутренних дел Арсен Аваков уволил ряд полицейских в городе Днипро, в частности начальника областного и местного управления Нацполиции.



10 мая новым начальником Главного управления Днепропетровской области был назначен начальник Днепровского Института Внутренних дел Виталия Глуховеря.

Украинская правда