После инцидентов в Днипре полетели головы полицейских начальников

Министр внутренних дел Арсен Аваков уволил ряд полицейских в городе Днипро.



Об этом он сообщил 10 мая в Facebook.



Это произошло после предварительного рассмотрения инцидентов и провокаций 9 мая.

Должности лишился начальник полиции области Игорь Репешко

и начальник полиции города полковник Андрей Бидыло

"Утром подписан приказ об освобождении от должностей:

- начальника управления полиции Днепропетровской области генерала Репешко;

- начальника городского управления полиции Днипра полковника Бидыло;

- соответствующих заместителей по обеспечению общественной безопасности ", – пишет Аваков.



Также назначено служебное расследование за тем, что произошло – для дальнейшего изучения действий полицейских. В Днипро направлена комиссия во главе с председателем ДВБ Нацполиции Ковалем.

Создана и направлена в Днипро специальная следственная группа для расследования действий гражданских лиц и их координаторов в рамках возбужденных уголовных производств.



"Надеюсь этот урок полицией Днипра будет усвоен", – отметил министр.

Как известно, 9 мая в городе Днипро произошла массовая потасовка, было травмировано 14 человек, а по подозрению в причастности к столкновениям задержаны 15 человек.

По данным СМИ, стычку с АТОшниками начали неизвестные парни спортивного телосложения, которые перед этим охраняли агитационные палатки "Оппозиционного блока" и имели оранжевые отметки на груди, а полиция оттеснила ветеранов.

Руководитель главного управления полиции Днепропетровской области назначил служебное расследование действий полиции во время массовых мероприятий ко Дню победы над нацизмом.

Украинская правда