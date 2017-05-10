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Назначен новый руководитель полиции Днепропетровской области

Среда, 10 мая 2017, 16:46

Новым начальником Главного управления Днепропетровской области назначен занимавший пост начальника Днепровского Института Внутренних дел Виталий Глуховеря.

Об этом на своей странице в facebook сообщил народный депутат, советник главы МВС Антон Геращенко.

"В эти минуты в Днепре началась процедура представления нового начальника областного УВД. Им станет Виталий Андреевич Глуховеря, ранее занимавший пост начальника Днепровского Института Внутренних дел и хорошо знающий обстановку в области", - сообщил Геращенко, который также находится в Днипре вместе с замминистра внутренних дел Сергеем Яровым.

При этом заместителем начальника полиции области по вопросам Общественной безопасности станет доброволец, боец батальона "Днепр-1", начальник Патрульной полиции Днепра, старший лейтенант Владимир Богонис, "который за три года прошел путь от рядового добровольца до своего сегодняшнего высокого назначения".

Геращенко также сообщил, что обстоятельства нарушения Закона сотрудниками полиции во время событий 9 мая будут проверены специальной комиссий во главе с начальником Департамента внутренней безопасности Национальной полиции полковником Евгением Ковалем.

Глава Национальной полиции Сергей Князев также объявил об отстранении от своих обязанностей начальника Мелитопольской полиции за нарушения, допущенные во время охраны общественного порядка 9 мая, аналогичные событиям в Днепре.

 

Как известно, 9 мая 2017 года в городе Днепр произошла массовая потасовка, были травмированы 14 человек, а по подозрению в причастности к столкновениям задержаны 15 человек.

 
Начальником полиции стал Глуховеря
depo.ua
 
Глуховеря стал начальником полиции Днепропетровской области 
depo.ua

По данным СМИ, потасовку с участниками АТО начали неизвестные ребята спортивного телосложения, которые перед этим охраняли агитационные палатки "Оппозиционного блока" и имели оранжевые отметки на груди, а полиция поэтому оттеснила ветеранов.

Руководство местной полиции было уволено. Сейчас в райотделе Днипра находятся 12 "титушок".

Украинская правда

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Темы: Днепрполиция
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