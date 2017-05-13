Гройсман обещает проверить расход государственных средств на Евровидение

31 просмотр
0
Суббота, 13 мая 2017, 01:13

Премьер Владимир Гройсман намерен проверить, были ли незаконные растраты госсредств, выделенных на проведение в Украине Евровидения.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Я буду настаивать, и коллеги это знают, я говорил об этом еще на первом заседании нашего организационного комитета, мы тратим деньги, делаем это рационально, максимально эффективно, но, как только будет завершено Евровидение, я лично обращусь ко всем контролирующим органам, провести проверку закупок и всего остального. Если все эффективно - я пожму руку и поблагодарю, а если нет, то каждый, кто поставил свою подпись, будет нести за это ответственность", - заявил премьер-министр.

Как сообщалось, Национальная общественная телерадиокомпания Украины заключила соглашение на сумму 97 500 гривен с ФОП "Дунюшкин" на "креативное обслуживание" официального веб-портала "Евровидение" eurovision.ua.

Также сообщалось, что на меры безопасности украинские организаторы песенного конкурса Евровидение потратили около 50 млн гривен.

Больше читайте в статье "Льются, как песня. Кто и сколько заработал на Евровидении".

Темы: Евровидение Гройсман деньги
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
На Киевщине задержали группу сутенеров, поставлявших проституток гостям "Евровидения" 12 мая 2017, 19:03
Стало известно, кто будет бороться за победу в финале Евровидения 12 мая 2017, 00:12
На охрану Евровидения потратили около 50 миллионов гривен 11 мая 2017, 18:24
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Компьютеры по всему миру подверглись атакам, Украина также пострадала
На одного из руководителей НАПК составили админпротоколы
Полиция задержала руководителя "титушек", бивших АТОшников в Днипре
Порошенко почти после года молчания поговорит с прессой
Все новости
Слава разнообразию

Как это – быть переселенцем из Донецка

"Папиросы"

3 стиха из нового поэтического сборника Юрия Издрика