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На охрану Евровидения потратили около 50 миллионов гривен

Четверг, 11 мая 2017, 18:24

Украинские организаторы песенного конкурса Евровидение потратили на меры безопасности около 50 миллионов гривен.

Об этом говорится в статье "Льется, как песня. Кто и сколько заработал на Евровидении".

Так, в базе Prozorro есть данные о более 30 проведенных торгах, объектами которых были услуги охраны во время Евровидения в Киеве.

Охрана официальных делегаций и участников Евровидения обойдется организаторам в 1,029 миллиона гривен. Соглашение о соответствующих услугах было заключено 4 мая с Одесским областным управлением полиции охраны.

Первая встреча участников Евровидения с камерами и зрителями состоялась во время церемонии открытия 7 мая у здания Верховной Рады и в помещении Евроклуба (КВЦ "Парковый", более известного как "вертодром Януковича").

Охрана во время церемонии и концерта открытия обошлась организаторам почти в 1 миллион 300 тысяч гривен.

Киевское областное управление полиции охраны получило от НСТУ почти 790 тысяч гривен за охрану самой церемонии открытия и патрулирование возле "Паркового".

Еще почти по 250 тысяч получили две частные охранные фирмы (ООО "Бриар" и ООО "Спарта ХХ") за организацию внутренней охраны в Евроклубе во время открытия конкурса.

Охрана главной арены Евровидения будет стоить еще больше. Согласно обнародованным соглашениям, сумма расходов на охрану МВЦ и организации системы пропуска обойдется в более 10 миллионов гривен.

В частности, 1,04 миллиона получит ООО "Констебль" за охрану внутреннего периметра выставочного центра. По патрулирования и обеспечения порядка извне МВЦ Управление полиции охраны Киева получит 6,8 миллиона гривен. Еще 155 тысяч организаторы выплатят по пожарные автомобили ГУ ДСНС Киева.

ООО "Проектно-технический центр" за организацию контрольно-пропускной системы получит по трем договорам суммарно свыше 2 миллионов гривен.

Кроме того, 1 миллион 400 тысяч гривен НСТУ заплатит частному предприятию "В Тикет", которое должно обеспечить работу сервисных центров и системы сканирования билетов на концерты Евровидения.

Кроме чисто человеческих ресурсов для охраны организаторы Евровидения потратили еще более 23 миллионов гривен на технические средства, необходимые для обеспечения безопасности конкурса.

В частности, почти 9 миллионов гривен НСТУ заплатит трем частным фирмам за металлические рамки, установленные в МВЦ и в фан-зонах Евровидение ООО "Спарта XXI" получит 1,4 миллиона, ООО "Ватек" - 2,8 миллиона, а ООО "Скан Системс" по двум договорам - 4,7 миллиона гривен.

Еще 14 миллионов 262 тысяч организаторы заплатили за системы видеонаблюдения компании "ЭсАй Бис". Согласно договору, за эти деньги компания создала для НСТУ сеть из 115 видеокамер наблюдения, сервисный центр для обработки данных с них, научила соответствующий персонал и должен обеспечить демонтаж камер после окончания конкурса.

Украинская правда

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Темы: ЕвровидениеКиевденьги
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