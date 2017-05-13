Гройсман обіцяє перевірити витрату державних коштів на Євробачення

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Субота, 13 травня 2017, 01:13

Прем'єр Володимир Гройсман має намір перевірити, чи були незаконні розтрати держкоштів, виділених на проведення в Україні Євробачення.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Я буду наполягати, і колеги це знають, я говорив про це ще на першому засіданні нашого організаційного комітету, ми витрачаємо гроші, робимо це раціонально, максимально ефективно, але, як тільки буде завершено Євробачення, я особисто звернуся до всіх контролюючих органів, провести перевірку закупівель і всього іншого. Якщо все ефективно – я потисну руку і подякую, а якщо ні, то кожний, хто поставив свій підпис, буде нести за це відповідальність", - заявив прем'єр-міністр.

Як повідомлялося, Національна суспільна телерадіокомпанія України уклала угоду на суму 97,5 тисяч гривень з ФОП "Дунюшкін" на "креативне обслуговування" офіційного веб-порталу "Євробачення" eurovision.ua.

Також повідомлялося, що на заходи безпеки українські організатори пісенного конкурсу Євробачення витратили близько 50 мільйонів гривень.

Більше читайте у статті "Ллються, як пісня. Хто і скільки заробив на Євробаченні".

Теми: Євробачення Гройсман гроші
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