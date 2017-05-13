После Шабунина и Устиновой "медиа-энтузиасты" власти взялись за Лещенко

4334 просмотра
2
Суббота, 13 мая 2017, 12:50

Народного депутата Сергея Лещенко в пятницу по прилету из Стамбула возле дома встретил "медиа-энтузиаст", работающий на власть.

Об этом депутат написал в субботу на своей странице в Facebook, отметив, что информацию о его передвижении этому человеку передали спецслужбы.

"Вчера, в пятницу произошел один случай. Я подхожу к дому, в котором мы арендуем квартиру, как вижу одного медиа-энтузиаста, работающего на власть по исполнению политических заказов. К моему удивлению, он не только знал, когда я появлюсь возле дома, но даже знал, откуда я прилетел час назад. А прилетел я из Стамбула", - написал Лещенко.

По его словам, "медиа-энтузиаст" стал задавать ему вопросы, среди которых: встречался ли он в Стамбуле с Андреем Портновым, откуда у него деньги на полеты в Стамбул, сколько стоит аренда квартиры, как продвигается ремонт и даже сколько семья Лещенко платит домработнице за выгул собаки.

"Правда состоит в том, что ремонт мы не делаем, домработницы у нас нет, а я действительно прилетел из Стамбула - но только транзитом, не выходя в город", - отметил депутат.

"Это очередной случай, когда информацию о передвижении людей, которые борются с системой, спецслужбы в режиме реального времени передают медиа-служакам власти, которые затем, по чисто российской технологии, апробированной на Навальном, устраивают всякие дешевые провокации с ловлей под дверями квартиры, пикетированием, обзвоном соседей и так далее", - считает Лещенко.

Он напомнил, что аналогичный случай на прошлой неделе произошел с сотрудницей антикоррупционной организации "Центр противодействия коррупции" Александрой Устиновой, "которую по прилету встречала в аэропорту эта же бригада медиа-санитаров СБУ", а ранее фейковый митинг проводили под домом главы ЦПК Виталия Шабунина.

"Все это воняет не очень приятно и напоминает приемы 2003 и 2013 года. Но ничего - пережили тогда, переживем и сейчас", - написал Лещенко.

Украинская правда

Темы: Лещенко коррупция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Лещенко: "средства Януковича" конфисковали с нарушениями за 2 недели 1 мая 2017, 13:35
Лещенко задекларировал новую квартиру и доходы Топольской 1 апреля 2017, 22:28
У Манафорта открещиваются от обвинений Лещенко 22 марта 2017, 11:58
powered by lun.ua
Комментарии — 2
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 160.83.30.---Murzik Vasilyovich13.05.2017 13:15
Тобто коли Лещенко був журналістом і ходив до депутатів з подбними питаннями, то були незалежні журналістські розслідування, а от коли до ньго, як депутата, прийшли, то це вже "медіа-ентузіасти" влади...
ОтветитьС цитатой
IP: 195.177.72.---Grantcef13.05.2017 13:06
Сергей Лещенко, а встреча с Портновым всё-таки была?
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
СМИ сообщают о российском следе в масштабной вирусной атаке
СЦКК: Боевики обстреливают населенные пункты, применили 152 калибр
АТО: боевики бьют из минометов на всех направлениях, ранены 3 бойца ВСУ
Гройсман в Израиле поднимет вопрос о признании Голодомора геноцидом
Все новости
Здоровье

Почему вредно гуглить симптомы своих детей

Видео

Неизвестные факты дела Павла Шеремета