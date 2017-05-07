Співробітницю ЦПК "зустріли" в аеропорту невідомі, які раніше знімали будинок Шабуніна

Співробітниця антикорупційної організації "Центр протидії корупції" Олександра Устінова повідомила, що в аеропорту, куди вона прилетіла після відпустки, її "зустріли" невідомі особи, які раніше знімали будинок голови ЦПК Віталія Шабуніна.

Фотографію одного з невідомих Устінова розмістила на своїй сторінці у Facebook.

"О 6:30 ранку мене в аеропорту зустріли ті, хто знімав будинок Шабуніна та оцей "смотрящій". ... Допоможіть упізнати. При собі мав посвідчення, думаю липове", - зазначила вона.

фото з fb О.устінової

Як відомо, на початку квітня під будинком голови ЦПК Віталія Шабуніна відбувся пікет, в організації якого Шабунін звинуватив заступника голови СБУ Павла Демчину, а виконавцем акції був, за його словами, Роман Матковський – діючий керівник управління СБУ із захисту національної державності.

На думку Шабуніна, таким чином Демчина "намагається помститися ЦПК за позов з вимогою відкрити декларації керівництва СБУ".

В СБУ у свою чергу заявили, що жодних мітингів під вікнами активіста не влаштовували.

У березні ЦПК подав позов до суду проти СБУ в зв'язку з засекречуванням інформації з декларацій співробітників СБУ.

У НАЗК заявили, що у реєстрі електронних декларацій є декларації всіх керівників СБУ, але розпочати їх перевірку у відомстві зможуть після затвердження окремого порядку та отримання доступу до державної таємниці.

10 травня має відбутися чергове судове засідання у справі ЦПК проти СБУ.

Українська правда