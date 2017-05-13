Після Шабуніна й Устінової "медіа-ентузіасти" влади взялися за Лещенка

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Субота, 13 травня 2017, 12:50

Народного депутата Сергія Лещенка в п'ятницю по прильоті зі Стамбула біля будинку зустрів "медіа-ентузіаст", який працює на владу.

Про це депутат написав у суботу на своїй сторінці в Facebook, відзначивши, що інформацію про його пересування цій людині передали спецслужби.

"Вчора, у п'ятницю стався один випадок. Я підходжу до будинку, в якому ми орендуємо квартиру, як бачу одного медіа-ентузіаста, який працює на владу по виконанню політичних замовлень. На мій подив, він не тільки знав, коли я з'явлюся біля будинку, але навіть знав, звідки я прилетів годину тому. А прилетів я зі Стамбула", - написав Лещенко.

За його словами, "медіа-ентузіаст" почав ставити йому питання, серед яких: чи зустрічався він у Стамбулі з Андрієм Портновим, звідки у нього гроші на польоти в Стамбул, скільки коштує оренда квартири, як просувається ремонт і навіть скільки сім'я Лещенка платить домробітниці за вигул собаки.

"Правда полягає в тому, що ремонт ми не робимо, домробітниці у нас немає, а я дійсно прилетів зі Стамбула - але тільки транзитом, не виходячи в місто", - зазначив депутат.

"Це черговий випадок, коли інформація про пересування людей, які борються з системою, спецслужби в режимі реального часу передають медіа-служакам влади, які потім, за суто російською технологією, апробованою на Навальному, влаштовують всілякі дешеві провокації з ловом під дверима квартири, пікетуванням, обдзвоном сусідів і так далі", - вважає Лещенко.

Він нагадав, що аналогічний випадок минулого тижня стався зі співробітницею антикорупційної організації "Центр протидії корупції" Олександрою Устіновою, "яку по прильоті зустрічала в аеропорту ця ж бригада медіа-санітарів СБУ", а раніше фейковий мітинг проводили під будинком глави ЦПК Віталія Шабуніна.

"Все це смердить не дуже приємно і нагадує прийоми 2003 і 2013 року. Але нічого - пережили тоді, переживемо й зараз", - написав Лещенко.

Українська правда

Теми: Лещенко корупція
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Коментарі — 2
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IP: 160.83.30.---Murzik Vasilyovich13.05.2017 13:15
Тобто коли Лещенко був журналістом і ходив до депутатів з подбними питаннями, то були незалежні журналістські розслідування, а от коли до ньго, як депутата, прийшли, то це вже "медіа-ентузіасти" влади...
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IP: 195.177.72.---Grantcef13.05.2017 13:06
Сергей Лещенко, а встреча с Портновым всё-таки была?
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