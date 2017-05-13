Верховная Рада обжаловала возобновление Пасенюка в должности судьи КС

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Суббота, 13 мая 2017, 14:14

Верховная Рада обжаловала решение Высшего админсуда от 24 апреля о восстановлении Александра Пасенюка в должности судьи Конституционного суда.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил заместитель руководителя отдела связей с органами правосудия аппарата ВР Аркадий Лаптиев.

"Решение Высшего административного суда было обжаловано в Верховном суде в пределах отведенного законом десятидневного срока - четвертого мая", - сказал он.

Однако, по словам Лаптиева, пока нет информации об открытии производства по заявлению Верховной Рады о пересмотре решения ВАСУ.

Он пояснил, что пока нет окончательного решения Верховного суда по этому делу, согласно Кодексу административного судопроизводства, решение ВАСУ об отмене постановления Верховной Рады об увольнении Пасенюка с должности судьи КСУ не вступило в законную силу.

Как сообщалось, ВАСУ удовлетворил иск Пасенюка и восстановил его в должности судьи КСУ. Таким образом суд отменил постановление ВР о его увольнении в связи с достижением 65-летнего возраста от 5 июля 2016 года.

В ходе рассмотрения дела суд установил, что 23 февраля 2014 года Пасенюк подал в Верховную Раду заявление об отставке с должности судьи КСУ (до достижения 65-летнего возраста). Однако 24 февраля парламент освободил его в связи с нарушением присяги.

11 июня 2014 года ВАСУ отменил это постановление и обязал ВР рассмотреть заявление Пасенюка от 23 февраля. Другим своим решением ВАСУ возобновил Пасенюка в должности.

В июне 2014 года Пасенюк повторно подал заявление об отставке на имя председателя КСУ и спикера ВР. В июле этого же года председатель КСУ Юрий Баулин обратился к председателю ВР "о принятии мер, связанных с увольнением истца с должности судьи в отставку по достижении им 65 лет, предельного возраста пребывания в должности судьи". Однако парламент освободил Пасенюка только через два года - 5 июля 2016 года. В результате Пасенюк и обратился в ВАСУ с иском об отмене этого постановления.

Пасенюк с 2004 года по 2011 год был председателем Высшего административного суда. В ноябре 2011 года Верховная Рада назначила его судьей Конституционного суда.

Темы: КС Верховная Рада суд
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