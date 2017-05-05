ВАСУ визнав незаконним звільнення Радою судді КС Пасенюка

Вищий адміністративний суд України визнав незаконним і скасував постанову Верховної Ради про звільнення судді Конституційного суду України Олександра Пасенюка.

Про це йдеться в постанові ВАСУ, оприлюдненій у Єдиному реєстрі судових рішень.

"Адміністративний позов задовольнити. Визнати незаконним та скасувати постанову Верховної Ради України №1432-VIII від 5 липня 2016 року "Про звільнення судді Конституційного суду", - йдеться в ухвалі ВАСУ.

Разом з тим у прес-службі уточнили, що в цій постанові йдеться про Олександра Пасенюка.

У суді додали, що зараз не відомо, чи набуло це рішення чинності, оскільки воно могло бути оскаржене у Верховному суді України.

Якщо сторона відповідача не оскаржила це рішення, то визнання незаконною постанови Верховної Ради про звільнення судді КС Пасенюка означає його поновлення на посаді.

У судовому рішенні зазначається, що Пасенюк подав позов у ВАСУ у листопаді 2016 року. Позовні вимоги він мотивував тим, що Верховна Рада протягом двох років не розглядала його заяву про відставку за наявності 36-річного стажу роботи на посаді судді, що порушило його конституційне право на отримання щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці.

"Суд вважає, що має місце волевиявлення позивача бути звільненим з посади судді у зв'язку з поданням заяви про відставку, а тому не погоджується з правомірністю його звільнення Верховною Радою України у зв'язку з досягненням 65 років", - підкреслюється в постанові ВАСУ.

Як повідомлялося, в липні 2016 року Верховна Рада підтримала в цілому постанову про звільнення з посади судді Конституційного суду України Пасенюка у зв'язку з досягненням 65-річного віку.

В лютому 2014 року Верховна Рада звільнила Пасенюка з посади судді Конституційного суду за порушення присяги. Проте пізніше Адміністративний суд відновив Пасенюка на посаді.

Інтерфакс-Україна