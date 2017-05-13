Верховна Рада оскаржила поновлення Пасенюка на посаді судді КС

Верховна Рада оскаржила рішення Вищого адмінсуду від 24 квітня про поновлення Олександра Пасенюка на посаді судді Конституційного суду.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив заступник керівника відділу зв'язків з органами правосуддя апарату ВР Аркадій Лаптієв.

"Рішення Вищого адміністративного суду було оскаржене у Верховному суді в межах відведеного законом десятиденного терміну - четвертого травня", - сказав він.

Водночас, за словами Лаптієва, наразі немає інформації про відкриття провадження за заявою Верховної Ради про перегляд рішення ВАСУ.

Він пояснив, що поки немає остаточного рішення Верховного суду у цій справі, згідно з Кодексом адміністративного судочинства, рішення ВАСУ про скасування постанови Верховної Ради про звільнення Пасенюка з посади судді КСУ не набрало законної сили.

Як повідомлялося, ВАСУ задовольнив позов Пасенюка та поновив його на посаді судді КСУ. Таким чином суд скасував постанову ВР про його звільнення у зв`язку з досягненням 65-річного віку від 5 липня 2016 року.

У ході розгляду справи суд встановив, що 23 лютого 2014 року Пасенюк подав до Верховної Ради заяву про відставку з посади судді КСУ (до досягнення 65-річного віку). Проте 24 лютого парламент звільнив його в зв'язку з порушенням присяги.

11 червня 2014 року ВАСУ скасував цю постанову і зобов'язав ВР розглянути заяву Пасенюка від 23 лютого. Іншим своїм рішенням ВАСУ відновив Пасенюка на посаді.

У червні 2014 року Пасенюк повторно подав заяву про відставку на ім'я голови КСУ і спікера ВР. У липні цього ж року голова КСУ Юрій Баулін звернувся до голови ВР "про вжиття заходів, пов'язаних зі звільненням позивача з посади судді у відставку після досягнення ним 65 років, граничного віку перебування на посаді судді". Однак парламент звільнив Пасенюка лише через два роки - 5 липня 2016 року. Внаслідок цього Пасенюк і звернувся до ВАСУ з позовом про скасування цієї постанови.

Пасенюк з 2004 року по 2011 рік був головою Вищого адміністративного суду. У листопаді 2011 року Верховна Рада призначила його суддею Конституційного суду.