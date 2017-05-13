По делу о депортации крымских татар завершается демографическая экспертиза

Прокуратура Крыма при Генпрокуратуре Украины в этом году завершит расследование уголовного производства о депортации советской властью крымских татар в мае 1944 года, сейчас в этом деле проводят демографическую экспертизу.

Об этом в эфире Радио Крым.Реалии сообщил прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов.

"Мы расследуем уголовное производство по факту насильственного переселения представителями органов государственной власти Советского Союза в мае-июле 1944 года, когда более 255 тысяч представителей крымскотатарского народа с территории Крымской автономной ССР были переселены в неприспособленные для проживания места", - рассказал Мамедов.

По словам прокурора, демографическая экспертиза проводится с целью установления количества выселенных людей.

"Дело, конечно, имеет свою специфику. Прежде всего то, что с тех пор прошло 70 лет. Основные письменные документы оказались на территории других государств. Есть необходимость установления большого количества потерпевших и свидетелей. С целью установления количества выселенных людей в 1944 году, нами назначена демографическая экспертиза, я думаю, что вскоре экспертиза будет завершена. В этом году мы это дело закончим", - добавил Мамедов.

В мае 2016 года в прокуратуре АРК сообщили о проведении досудебного расследования в уголовном производстве по факту насильственной депортации крымскотатарского народа и представителей других национальных групп с территории бывшей Крымской АССР в 1944 году. Этот факт расследуется по части 1 статьи 442 Уголовного кодекса Украины (геноцид).

18 мая - День памяти жертв депортации крымскотатарского народа из Крыма. В этот день в 1944 году в Среднюю Азию с полуострова отправили первый эшелон крымских татар. Всего депортировали более 180 тысяч человек. В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.