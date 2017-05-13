У справі про депортацію кримських татар завершується демографічна експертиза

Прокуратура Криму при Генпрокуратурі України в цьому році завершить розслідування кримінального провадження про депортацію радянською владою кримських татар в травні 1944 року, зараз в цій справі проводять демографічну експертизу.

Про це в ефірі Радіо Крим.Реалії повідомив прокурор Автономної Республіки Крим Гюндуз Мамедов.

"Ми розслідуємо кримінальне провадження за фактом насильницького переселення представниками органів державної влади Радянського Союзу в травні-липні 1944 року, коли понад 255 тисяч представників кримськотатарського народу з території Кримської автономної РСР були переселені в непристосовані для проживання місця", – розповів Мамедов.

За словами прокурора, демографічна експертиза проводиться з метою встановлення кількості виселених людей.

"Справа, звичайно, має свою специфіку. Перш за все те, що відтоді минуло 70 років. Основні письмові документи виявилися на території інших держав. Є необхідність встановлення великої кількості потерпілих і свідків. З метою встановлення кількості виселених людей в 1944 році, нами призначена демографічна експертиза, я думаю, що незабаром експертиза буде завершена. В цьому році ми цю справу закінчимо", – додав Мамедов.

У травні 2016 року у прокуратурі АРК повідомили про проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом насильницької депортації кримськотатарського народу і представників інших національних груп з території колишньої Кримської АРСР в 1944 році. Цей факт розслідують за частиною 1 статті 442 Кримінального кодексу України (геноцид).

18 травня – День пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу з Криму. У цей день в 1944 році до Середньої Азії з півострова відправили перший ешелон кримських татар. Всього депортували понад 180 тисяч людей. В Україні депортацію кримськотатарського народу визнали геноцидом.